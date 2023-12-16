США и Южная Корея разработают совместные принципы ядерной защиты против угрозы от КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея планируют разработать совместные указания по стратегии ядерной защиты до середины 2024 года и создать интегрированную систему для сдерживания ядерного оружия Северной Кореи, сообщило информационное агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Вашингтон и Сеул решили до следующего года завершить разработку комплексных инструкций по совместному сдерживанию ядерной угрозы Пхеньяна и ответа на нее.

Ожидается, что руководство будет включать методы обмена конфиденциальной информацией, связанной с ядерным оружием Северной Кореи, процесс консультаций в случае ядерного кризиса и каналы связи в режиме реального времени между лидерами двух стран.

Ожидается, что США и Южная Корея также включат ядерные операции в совместные военные учения в следующем году.

Дополнение

Северная Корея может произвести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в этом месяце. баллистической ракеты в этом месяце, которая является ядерной угрозой независимо от ее радиуса действия, поскольку может нести ядерную боеголовку.

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