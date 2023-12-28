В Сеуле начались учения по предотвращению внезапного нападения КНДР
Киев • УНН
Сеул проводит учения для предотвращения внезапного нападения КНДР, обучаясь на примере удара ХАМАС по Израилю. В учениях приняли участие более 1000 военнослужащих.
В Сеуле стартовали учения по предотвращению "внезапного нападения" КНДР, аналогичного атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает газета Bangkok Times, передает УНН.
Для нас это стало большим уроком, когда передовая система обороны Израиля мирового класса беспомощно прогнулась под внезапной атакой ХАМАС, вооруженного обычной артиллерией и примитивными средствами
Детали
В учениях в целом приняли участие более 1000 южнокорейских военных, полицейских и сотрудников службы экстренной помощи. Опасения властей Сеула вызывает тот факт, что столица находится в 38 километрах от границы с Северной Кореей, что делает ее мишенью для артиллерии.
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В Сеуле начались учения по предотвращению внезапного нападения КНДР
Сеул проводит учения для предотвращения внезапного нападения КНДР, обучаясь на примере удара ХАМАС по Израилю. В учениях приняли участие более 1000 военнослужащих.
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