Північна Корея заявила про запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Північна Корея заявила, що успішно запустила нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, що представляє значне оновлення її арсеналу. Про це пише УНН з посиланням на Центральне інформагенство Кореї.
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"Нова ракета постійно вселяє в противника крайнє занепокоєння і жах, змушуючи їх робити фатальні контрдії, поки вони не відмовляться від своїх безглуздих думок і безрозсудних дій, змушуючи їх, таким чином, відчувати жаль і відчай за свій неправильний вибір", - йдеться в повідомленні Північної Кореї.
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Як повідомляється, лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за випробувальним запуском і заявив, що нова ракета реформує компоненти стратегічного стримування Північної Кореї та дозволить Пхеньяну більш ефективно відповісти ядерною контратакою.
Кім Чен Ин також додав, що ця технологія зробить потенційну наступальну військову стратегію більш практичною.
Нова ракета Hwasong-18, випущена зі стартового майданчика поблизу столиці Пхеньяна, пролетіла близько 1000 кілометрів, приземлившись у водах на схід від Корейського півострова.
Як повідомили експерти корейській службі RFA, що, хоча твердопаливна ракета потребує менше часу для підготовки до запуску, Північна Корея потребує подальших випробувань для вдосконалення технології.
"На відміну від ракет з рідинним паливом, твердопаливні ракети не потребують заправки паливом безпосередньо перед використанням. Північна Корея продовжить випробування ракет і навчання протягом року", - зазначає експерт.
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