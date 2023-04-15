Північна Корея заявила про запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети

ukru
Ексклюзив
15:02 • 41502 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 69529 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 102273 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 233393 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 171282 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 167550 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 260392 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454569 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345819 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357253 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 197448 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 170044 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 139884 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 131630 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 94108 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 233374 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 260377 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 497962 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 633050 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 657860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 41894 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 49879 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 131630 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 170044 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 197448 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Північна Корея заявила про запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея заявила про запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети

Київ • УНН

 • 704787 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Північна Корея заявила, що успішно запустила нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, що представляє значне оновлення її арсеналу. Про це пише УНН з посиланням на Центральне інформагенство Кореї.

Цитата

"Нова ракета постійно вселяє в противника крайнє занепокоєння і жах, змушуючи їх робити фатальні контрдії, поки вони не відмовляться від своїх безглуздих думок і безрозсудних дій, змушуючи їх, таким чином, відчувати жаль і відчай за свій неправильний вибір", - йдеться в повідомленні Північної Кореї.

Деталі

Як повідомляється, лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за випробувальним запуском і заявив, що нова ракета реформує компоненти стратегічного стримування Північної Кореї та дозволить Пхеньяну більш ефективно відповісти ядерною контратакою.

Кім Чен Ин також додав, що ця технологія зробить потенційну наступальну військову стратегію більш практичною.

Нова ракета Hwasong-18, випущена зі стартового майданчика поблизу столиці Пхеньяна, пролетіла близько 1000 кілометрів, приземлившись у водах на схід від Корейського півострова.

Як повідомили експерти корейській службі RFA, що, хоча твердопаливна ракета потребує менше часу для підготовки до запуску, Північна Корея потребує подальших випробувань для вдосконалення технології.

"На відміну від ракет з рідинним паливом, твердопаливні ракети не потребують заправки паливом безпосередньо перед використанням. Північна Корея продовжить випробування ракет і навчання протягом року", - зазначає експерт.

Нагадаємо

Японія вмикала сирени через запуск ракети з КНДР.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52