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Японія вмикала сирени через запуск ракети КНДР

Японія вмикала сирени через запуск ракети КНДР

Київ • УНН

 • 662233 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Запуск ракети Північною Кореєю викликав тривогу в північній Японії, де було видано наказ про евакуацію, який потім було відкликано за 30 хвилин, пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

На Хоккайдо завили сирени, і в четвер уранці жителям було наказано «негайно евакуюватися». Влада заявила, що ракета не впала поряд з островом, і зняла тривогу.

Японська берегова охорона заявила, що ракета впала у води на схід від Північної Кореї. Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що не може підтвердити, чи ракета пролітала над винятковою економічною зоною Японії.

Напруженість у регіоні зростає, оскільки цього року Північна Корея вже випустила близько 30 ракет. Вважається, що остання була ракетою середньої чи більшої дальності, але подробиці про те, яку зброю було випробувано в четвер вранці, поки що не оприлюднено.

Цей останній запуск відбувся за кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав своїм військовим прийняти "практичніший і наступальніший" підхід до стримування війни, як повідомляє його державне інформаційне агентство KCNA. 

Японія, Південна Корея та США засудили останні випробування.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його уряд проведе засідання Ради національної безпеки щодо запуску.

Це важливий тиждень для Північної Кореї, оскільки вона святкує 11-річчя Кіма при владі - країна зазвичай відзначає такі річниці демонстрацією військового прогресу. Останній запуск ракети також відбувся за два дні до дня народження лідера-засновника Північної Кореї Кім Ір Сена – найбільшого щорічного свята у календарі країни.

Нагадаємо

Північна Корея запустила ракету у сторону Східного моря.

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