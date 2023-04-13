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Япония включала сирены из-за запуска ракеты КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Запуск ракеты Северной Кореей вызвал тревогу в северной Японии, где был выдан приказ об эвакуации, который затем был отозван за 30 минут, пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

На Хоккайдо завыли сирены, и в четверг утром жителям было приказано «немедленно эвакуироваться». Власти заявили, что ракета не упала рядом с островом, и сняли тревогу.

Японская береговая охрана заявила, что ракета упала в воды к востоку от Северной Кореи. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что не может подтвердить, пролетала ли ракета над исключительной экономической зоной Японии.

Напряженность в регионе растет, поскольку в этом году Северная Корея уже выпустила около 30 ракет. Считается, что последняя была ракетой средней или большей дальности, но подробности о том, какое оружие было испытано в четверг утром, пока не обнародованы.

Этот последний запуск произошел через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своим военным принять "более практичный и наступательный" подход к сдерживанию войны, как сообщает его государственное информационное агентство KCNA. 

Япония, Южная Корея и США осудили последние испытания.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его правительство проведет заседание Совета национальной безопасности по поводу запуска.

Это важная неделя для Северной Кореи, поскольку она празднует 11-летие Кима у власти - страна обычно отмечает такие годовщины демонстрацией военного прогресса. Последний запуск ракеты также состоялся за два дня до дня рождения лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена – крупнейшего ежегодного праздника в календаре страны.

Напомним

Северная Корея запустила ракету в сторону Восточного моря.

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