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Північна Корея запустила ракету у сторону Східного моря

Північна Корея запустила ракету у сторону Східного моря

Київ • УНН

 • 663274 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У четвер КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Східного моря. Про це заявили південнокорейські військові, передає УНН з посиланням на Yonhap News.

Деталі

У четвер Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету у напрямку Східного моря, про це повідомили південнокорейські військові. У Об'єднаному комітеті начальників штабів заявили, що пуск був зафіксований.

Доповнення

До запуску ракети, у вівторок, державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер Кім Чен Ин пообіцяв розширити заходи стримування війни в більш "практичній та наступальній" манері.

Нагадаємо

Південна Корея запланувала запуск супутника на борту вітчизняної ракети у травні. Офіційні особи в КНДР заявили, що космічна ракета "Нурі" не має військового призначення. Але деякі експерти кажуть, що розробка таких ракет врешті-решт допоможе країні придбати технології, необхідні для створення більших ракет і запуску розвідувальних супутників на тлі ворожнечі з Північною Кореєю.

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