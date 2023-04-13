Північна Корея запустила ракету у сторону Східного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У четвер КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Східного моря. Про це заявили південнокорейські військові, передає УНН з посиланням на Yonhap News.
Деталі
У четвер Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету у напрямку Східного моря, про це повідомили південнокорейські військові. У Об'єднаному комітеті начальників штабів заявили, що пуск був зафіксований.
Доповнення
До запуску ракети, у вівторок, державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер Кім Чен Ин пообіцяв розширити заходи стримування війни в більш "практичній та наступальній" манері.
Нагадаємо
Південна Корея запланувала запуск супутника на борту вітчизняної ракети у травні. Офіційні особи в КНДР заявили, що космічна ракета "Нурі" не має військового призначення. Але деякі експерти кажуть, що розробка таких ракет врешті-решт допоможе країні придбати технології, необхідні для створення більших ракет і запуску розвідувальних супутників на тлі ворожнечі з Північною Кореєю.