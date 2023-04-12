Південна Корея проведе перший запуск комерційного супутника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Південна Корея планує провести перший запуск комерційного супутника на борту вітчизняної ракети наступного місяця в рамках програми з розвитку космосу, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Південна Корея запланувала запуск супутника на борту вітчизняної ракети у травні.
Офіційні особи в КНДР заявили, що космічна ракета "Нурі" не має військового призначення. Але деякі експерти кажуть, що розробка таких ракет врешті-решт допоможе країні придбати технології, необхідні для створення більших ракет і запуску розвідувальних супутників на тлі ворожнечі з Північною Кореєю.
У червні минулого року Південна Корея здійснила свій перший запуск супутника за допомогою ракети "Нурі". Цей запуск назвали у Північній Кореї "перевіркою працездатності" (для перевірки можливостей ракети).
Міністерство науки країни заявило, що ракета стартує із національного космодрому на південному острові вже 24 травня. У заяві міністерства йдеться, що існують резервні дати для запуску з 25 по 31 травня, на випадок можливих змін графіку через погодні умови.
Доповнення
Ракета нестиме в собі один основний супутник під назвою "Малий супутник наступного покоління 2" та сім інших дрібних супутників кубоподібної форми. Задача основного супутника - перевірка радіолокаційних технологій та спостереження за космічним випромінюванням на навколоземній орбіті.
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