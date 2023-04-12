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Южная Корея проведет первый запуск коммерческого спутника

Южная Корея проведет первый запуск коммерческого спутника

Киев • УНН

 • 720077 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Южная Корея планирует провести первый запуск коммерческого спутника на борту отечественной ракеты в следующем месяце, в рамках программы по развитию космоса, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Южная Корея запланировала запуск спутника на борту отечественной ракеты в мае.

Официальные лица в КНДР заявили, что космическая ракета "Нури" не имеет военного назначения. Но некоторые эксперты говорят, что разработка таких ракет в конце концов поможет стране приобрести технологии, необходимые для создания более крупных ракет и запуска разведывательных спутников на фоне вражды с Северной Кореей.

В июне прошлого года Южная Корея осуществила свой первый запуск спутника с помощью ракеты "Нури". Этот запуск назвали в Северной Корее "проверкой работоспособности" (для проверки возможностей ракеты).

Министерство науки страны заявило, что ракета стартует с национального космодрома на южном острове уже 24 мая. В заявлении министерства говорится, что существуют резервные даты для запуска с 25 по 31 мая, на случай возможных изменений графика из-за погодных условий.

Дополнение

Ракета будет нести в себе один основной спутник под названием "Малый спутник следующего поколения 2" и семь других мелких спутников кубообразной формы. Задача основного спутника - проверка радиолокационных технологий и наблюдение за космическим излучением на околоземной орбите.

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