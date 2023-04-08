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Північна Корея стверджує, що випробувала ще один ядерний безпілотник

Північна Корея стверджує, що випробувала ще один ядерний безпілотник

Київ • УНН

 • 909067 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вчора, 8 квітня, Північна Корея повідомила про друге випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі. Про це пише УНН з посиланням на NBC.

Деталі

Зазначається, що під час чотирьохденних навчань вони встановили, що безпілотник може знаходитись під водою 71 годину і вражати ціль на відстані 1000 кілометрів. Вибух БПЛА стався у Східному морі неподалік берегів міста Танчхон.

Звіт про випробування було опубліковано на наступний день після зустрічі США, Південної Кореї та Японії, на якій обговорювалось питання зростаючої ядерної загрози від КНДР.

Раніше 

Північна Корея провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

Нагадаємо 

КНДР заявила про проведення імітації ядерного вибуху за допомогою балістичної ракети.

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