Північна Корея стверджує, що випробувала ще один ядерний безпілотник

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Зазначається, що під час чотирьохденних навчань вони встановили, що безпілотник може знаходитись під водою 71 годину і вражати ціль на відстані 1000 кілометрів. Вибух БПЛА стався у Східному морі неподалік берегів міста Танчхон.

Звіт про випробування було опубліковано на наступний день після зустрічі США, Південної Кореї та Японії, на якій обговорювалось питання зростаючої ядерної загрози від КНДР.

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