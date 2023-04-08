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Северная Корея утверждает, что испытала еще один ядерный беспилотник

Северная Корея утверждает, что испытала еще один ядерный беспилотник

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вчера, 8 апреля, Северная Корея сообщила о втором испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC.

Детали

Отмечается, что во время четырехдневных учений они установили, что беспилотник может находиться под водой 71 час и поражать цель на расстоянии 1000 километров. Взрыв БПЛА произошел в Восточном море недалеко от берегов города Танчхон.

Отчет об испытаниях был опубликован на следующий день после встречи США, Южной Кореи и Японии, на которой обсуждался вопрос растущей ядерной угрозы от КНДР.

Ранее 

Северная Корея провела испытания подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Напомним 

КНДР заявила о проведении имитации ядерного взрыва с помощью баллистической ракеты.

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