Северная Корея утверждает, что испытала еще один ядерный беспилотник

Детали

Отмечается, что во время четырехдневных учений они установили, что беспилотник может находиться под водой 71 час и поражать цель на расстоянии 1000 километров. Взрыв БПЛА произошел в Восточном море недалеко от берегов города Танчхон.

Отчет об испытаниях был опубликован на следующий день после встречи США, Южной Кореи и Японии, на которой обсуждался вопрос растущей ядерной угрозы от КНДР.

Ранее

Северная Корея провела испытания подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Напомним

КНДР заявила о проведении имитации ядерного взрыва с помощью баллистической ракеты.