Северная Корея утверждает, что испытала еще один ядерный беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вчера, 8 апреля, Северная Корея сообщила о втором испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC.
Детали
Отмечается, что во время четырехдневных учений они установили, что беспилотник может находиться под водой 71 час и поражать цель на расстоянии 1000 километров. Взрыв БПЛА произошел в Восточном море недалеко от берегов города Танчхон.
Отчет об испытаниях был опубликован на следующий день после встречи США, Южной Кореи и Японии, на которой обсуждался вопрос растущей ядерной угрозы от КНДР.
Ранее
Северная Корея провела испытания подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
Напомним
КНДР заявила о проведении имитации ядерного взрыва с помощью баллистической ракеты.