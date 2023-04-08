Здатний нести ядерне озброєння: КНДР випробувала підводний безпілотник

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КНДР випробувала ще один тип підводного ударного безпілотника, здатного нести ядерну зброю, під назвою “Хаїль-2” через два тижні після того, як було розкрито інформацію про підводних безпілотників “Хаїль-1”, що в перекладі з корейської означає “цунамі”.

За попередньою інформацією, вони призначені для таємного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника.

За словами аналітиків, Північна Корея демонструє свої різноманітні можливості доставки ядерної зброї, хоч вони скептично ставляться до готовності КНДР розпочати серійне виробництво нових морських дронів.

Також зазначається, що під час випробувань системи підводної стратегічної зброї безпілотник подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.

Нагадаємо

КНДР заявила про проведення імітації ядерного вибуху за допомогою балістичної ракети.