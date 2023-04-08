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Способен нести ядерное вооружение: КНДР испытала подводный беспилотник

Способен нести ядерное вооружение: КНДР испытала подводный беспилотник

Киев • УНН

 • 872211 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Северная Корея провела испытания подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

КНДР испытала еще один тип подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие, под названием “Хаиль-2” через две недели после того, как была раскрыта информация о подводных беспилотниках “Хаиль-1”, что в переводе с корейского означает “цунами”.

По предварительной информации, они предназначены для тайного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.

По словам аналитиков, Северная Корея демонстрирует свои разнообразные возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов.

Также отмечается, что во время испытаний системы подводного стратегического оружия беспилотник преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.

Напомним

КНДР заявила о проведении имитации ядерного взрыва с помощью баллистической ракеты.

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