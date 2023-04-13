Северная Корея запустила ракету в сторону Восточного моря

Детали

В четверг Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, об этом сообщили южнокорейские военные. В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что пуск был зафиксирован.

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До запуска ракеты, во вторник, государственные СМИ КНДР сообщили, что лидер Ким Чен Ын пообещал расширить меры сдерживания войны в более "практичной и наступательной" манере.

Напомним

Южная Корея запланировала запуск спутника на борту отечественной ракеты в мае. Официальные лица в КНДР заявили, что космическая ракета "Нури" не имеет военного назначения. Но некоторые эксперты говорят, что разработка таких ракет в конечном итоге поможет стране приобрести технологии, необходимые для создания более крупных ракет и запуска разведывательных спутников на фоне вражды с Северной Кореей.