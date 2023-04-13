Северная Корея запустила ракету в сторону Восточного моря

ukru
10:03 • 37879 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 106270 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 104977 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 120109 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 106310 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 125485 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 121433 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108575 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102465 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113351 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 110113 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 119946 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 102048 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 104406 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 92153 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 196358 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 226923 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 166790 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 172877 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 208899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 33213 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 105147 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 113835 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 129853 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 164928 просмотра
Актуальное
Северная Корея запустила ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея запустила ракету в сторону Восточного моря

Киев • УНН

 • 663269 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В четверг КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Об этом заявили южнокорейские военные, передает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Детали

В четверг Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, об этом сообщили южнокорейские военные. В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что пуск был зафиксирован.

Дополнение

До запуска ракеты, во вторник, государственные СМИ КНДР сообщили, что лидер Ким Чен Ын пообещал расширить меры сдерживания войны в более "практичной и наступательной" манере.

Напомним

Южная Корея запланировала запуск спутника на борту отечественной ракеты в мае. Официальные лица в КНДР заявили, что космическая ракета "Нури" не имеет военного назначения. Но некоторые эксперты говорят, что разработка таких ракет в конечном итоге поможет стране приобрести технологии, необходимые для создания более крупных ракет и запуска разведывательных спутников на фоне вражды с Северной Кореей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы