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Северная Корея заявила о запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты

Киев • УНН

 • 704780 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Северная Корея заявила, что успешно запустила новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, представляющую значительное обновление ее арсенала. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центральное информагенство Кореи.

Цитата

"Новая ракета постоянно вселяет в противника крайнее беспокойство и ужас, заставляя их предпринимать фатальные контрдействия, пока они не откажутся от своих бессмысленных мыслей и безрассудных действий, заставляя их, таким образом, испытывать сожаление и отчаяние за свой неправильный выбор", - говорится в сообщении Северной Кореи.

Детали

Как сообщается, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском и заявил, что новая ракета реформирует компоненты стратегического сдерживания Северной Кореи и позволит Пхеньяну более эффективно ответить ядерной контратакой.

Ким Чен Ын также добавил, что эта технология сделает потенциальную наступательную военную стратегию более практичной.

Новая ракета Hwasong-18, выпущенная со стартовой площадки вблизи столицы Пхеньяна, пролетела около 1000 километров, приземлившись в водах к востоку от Корейского полуострова.

Как сообщили эксперты корейской службе RFA, что, хотя твердотопливная ракета требует меньше времени для подготовки к запуску, Северная Корея нуждается в дальнейших испытаниях для совершенствования технологии.

"В отличие от ракет с жидкостным топливом, твердотопливные ракеты не требуют заправки топливом непосредственно перед использованием. Северная Корея продолжит испытания ракет и учения в течение года", - отмечает эксперт.

Напомним

Япония включала сирены из-за запуска ракеты из КНДР.

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