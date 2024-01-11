Южная Корея предупреждает, что КНДР может продать рф новый тип тактических управляемых ракет

Северная Корея может продать россии новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к поставкам баллистических ракет малой дальности для ударов по Украине, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Yonhap, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Южной Кореи также заявил, что КНДР может провести испытательный пуск твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в этом месяце и запустить ракету большого радиуса действия для усиления и без того высокой напряженности накануне ключевых выборов в Южной Корее и Соединенных Штатах Америки.

Шин заявил, что система вооружений, представленная во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов в начале этой недели, похоже, является баллистическими ракетами малой дальности, способными нести тактическое ядерное оружие.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с ориентировочной дальностью полета 100-180 километров", - сказал Шин.

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Министерство обороны оценило северокорейские ракеты на мобильных пусковых установка, как баллистические ракеты малой дальности, которые имеют длину примерно 5 метров и дальность стрельбы менее чем 300 км.

Шин предположил, что недавний визит Кима на заводы по производству боеприпасов может быть связан с предполагаемыми поставками оружия Северной Кореей в россию, поскольку две страны укрепляют свое военное сотрудничество.

"Северная Корея заявила, что будет разворачивать баллистические ракеты малой дальности вместе с передовыми войсками. Учитывая недавнюю торговлю оружием, (я думаю) Северная Корея могла продать их россии", - заявил Шин.

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Белый дом недавно рассекретил разведданные, согласно которым Северная Корея предоставила россии пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет с дальностью полета до 900 км.

По оценкам, на конец декабря Северная Корея поставила россии около 5 000 контейнеров с оружием, в которых, по словам министра, может быть размещено около 2,3 миллиона снарядов калибра 152 миллиметра или около 400 000 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

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Шин выразил обеспокоенность в связи с подозрениями, что россия оказывает технологическую помощь северокорейской программе вооружений в обмен на торговлю оружием, в частности спутником-шпионом для Пхеньяна.