Иран предположительно предоставит рф усовершенствованную версию беспилотников Shahed
Иран намерен предоставить россии быстрый беспилотник Shahed, который потенциально способен усложнить оборону Украины. Также вероятна сделка с рф о предоставлении Ираном баллистических ракет.
Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы
Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации, который требует доработки ко второму чтению.
Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты
Ольга Пищанская была назначена Верховной Радой Украины на должность главы Счетной палаты после того, как ранее возглавляла АМКУ.
Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство
Киевский суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство.
В ГСЧС показали кадры уничтожения противотранспортной мины на Харьковщине
Саперы обезвредили противотанковую мину в Харькове, уменьшив угрозу для гражданского населения и предотвратив возможные взрывы техники.
В Польше задержали бывших руководителей МВД: в Варшаве начались протесты
В Польше задержали бывшего главу МВД Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика, после чего в Варшаве начались протесты на которые пришли сотни приверженцев задержанных.
Зеленский встретился с президентом Литвы в Вильнюсе
Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой в Вильнюсе.
Атака рф на Поковский район 6 января: правоохранители идентифицировали 7 погибших
Еще семь жертв российского ракетного удара по Покровскому району 6 января были идентифицированы. В результате атаки погибло 11 человек, среди которых 5 детей.
Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"
Украина и Великобритания прорабатывают соглашение о "гарантиях безопасности"; ключевые элементы и дальнейшие переговоры запланированы.
На войне погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько
Украинский арбитр Владимир Безборотко погиб, защищая защищая Украину на Запорожском направлении от россии.