Иран предположительно предоставит рф усовершенствованную версию беспилотников Shahed

Иран разработал новый ударный беспилотник и вероятно, близок к тому, чтобы предоставить его россии. Кроме того СМИ США, ссылаясь на комментарий официального представителя правительства Соединенных Штатов, отмечают, что Иран ведет переговоры с рф о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля", сообщает УНН.

Детали

С сентября 2023 года известно, что Иран разрабатывает новую версию беспилотника Shahed, оснащенную реактивным двигателем, тогда как предыдущие версии Shahed-136 работают с помощью пропеллера, отмечало ранее издание Forbes. Таким образом, двигатель такого типа сделает беспилотники гораздо быстрее и усложнит задачу Украины по их перехвату.

Источник рассказал Sky News, что "несколько единиц" специально разработанного беспилотника, возможно, было предложено россии в рамках сделки, стоимость которой оценивается в более 2 миллионов долларов.

Согласно информации Sky News, новый беспилотник Shahed-107 принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением.

БПЛА длиной около 2,5 метров и размахом крыльев в три метра можно запускать с транспортного средства и, по оценкам, будет иметь радиус действия до 1500 км (932 мили), сообщил источник.

Предполагается, что БпЛА будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта Украины для поражения другими БпЛА или системами вооружения.

Отмечается, что иранские силы безопасности вместе с россиянами, провели испытания беспилотников Shahed-107 и Shahed-136 на авиабазе в центральном Иране.

Также Sky News указывает на украинский источник, согласно информации которого, заявление о разработке нового типа беспилотника "вероятно соответствует действительности".

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На данный момент сообщаются следующие данные:

россия может сама собирать системы Shahed-136 на заводе в Татарстане, в 800 км к востоку от Москвы; производственная мощность [к] сентябрю 2025 года должна составлять около 4000 единиц в год.

Потенциал иранского военного производства и его важность для военных усилий россии может подтвердиться еще более существенно, если будет доказана доставка в рф иранских баллистических ракет класса "земля-земля", - речь идет о ракетах с дальностью свыше 300 км.

Из достоверной информации кажется, что Иран и россия продлили соглашение о вооружениях, и россия вскоре ожидает получить высокоточные ракетные системы "земля-земля - сообщает изданию информированный источник службы безопасности.

В начале этого месяца американские СМИ цитировали официального представителя США, который также заявил, что Иран готовится начать поставлять России баллистические ракеты малой дальности.

Мы хотим очень четко продемонстрировать путину, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - Кэмерон

Напомним,

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в ближайшее время проведут исследование обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР.

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