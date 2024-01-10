Мы хотим очень четко продемонстрировать путину, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - Кэмерон
Великобритания обязуется поддерживать Украину в период следующих лет и призывает увеличить военное производство, чтобы противостоять переходу России к экономике военного времени.
В энергосистеме сегодня ожидают незначительный дефицит, графики отключений не применяются
В Украине сегодня ожидают дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления в холодную погоду; отключений не планируется, но потребителей призывают экономить электроэнергию.
"Зігріємо всюди, де наші люди": WOG передал военным Сил территориальной обороны ВСУ более 1 000 000 химических грелок
Компания WOG передала более 1 миллиона химических грелок Силам территориальной обороны для борьбы с переохлаждением. Эти грелки обеспечивают тепло до 8 часов.
В россии ночью два БПЛА упали на территорию военного аэродрома - росСМИ
Два беспилотника упали на российском военном аэродроме в энгельсе.
"Охотился" на оборонные заводы: в Запорожье задержан агент российской военной разведки
СБУ задержала в Запорожье агента российского гру, который имел целью передать россии геолокационные данные украинских оборонных предприятий. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Зеленский сегодня с рабочим визитом в Литве
Зеленский посещает Литву для переговоров о безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, а также чтобы поблагодарить за поддержку Украины.
Из-за непогоды 523 населенных пункта остаются без света
Шквальный ветер и гололедица обесточили 523 населенных пункта, преимущественно в Днепропетровской и Кировоградской областях; ремонтные работы продолжаются.
На Таврическом направлении за сутки потери врага составляют 391 человек и 42 единицы военной техники
За сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 391 российского военнослужащего и уничтожили 42 единицы вражеской техники.
Атака на Никополь свидетельствует об использовании рф новых дронов с камерами ночного видения - РВА
россия атаковала Никополь с помощью беспилотника ночного видения, повредив линию электропередач; о жертвах не сообщается.
В ЕС предложили фонд в 100 миллиардов евро для сотрудничества в оборонной промышленности
ЕС планирует создать оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро для кооперации и производства. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон имеет целью достичь уровня необходимого военного потенциала в течение двух лет.