Мы хотим очень четко продемонстрировать путину, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - Кэмерон

Великобритания готова оказывать поддержку Украине в течение следующих лет, но при этом Соединенное Королевство должно наращивать военное производство, чтобы соответствовать растущей тенденции превращения россии в экономику военного времени. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, отвечая на вопрос Комитета иностранных дел британского парламента по вопросам внешней политики, передает УНН.

Детали

В ответ на вопрос, в контексте объяснения от МИД и Министерства обороны Великобритании об уровне военной поддержки Украины, а также большей ясности относительно уровня поставок от Европейского Союза, Дэвид Кэмерон ответил следующее.

Наши обязательства таковы, что вместе с нашими союзниками мы хотим очень четко продемонстрировать Путину, что он не может ждать, пока мы исчезнем, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - мы готовы оказать эту поддержку, потому что это абсолютный вызов для нашего поколения. - заявил министр иностранных дел Британии

Кэмерон отметил, что Соединенное Королевство вместе с другими западными партнерами Украины должны наращивать свое военное производство, чтобы соответствовать растущей тенденции по перевоплощению россией своей экономики в соответствующую военным временам.

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Я не хочу вдаваться в цифры по снарядам и всему остальному, но вы знаете, сложив ВВП стран коалиции, мы опережаем Россию 25 к 1. Поэтому вы знаете, что для нас не должно быть невозможным выйти на достаточный уровень индустриализации. - подчеркнул Кэмерон.

Вместе с тем, коалиция "очень нуждается, чтобы США выступили со своим пакетом (61,4 миллиарда долларов - ред)", поскольку общая сумма военной поддержки Украины со стороны Великобритании и ЕС примерно равна военной поддержке, которую предоставляют только США.

Напомним,

УНН сообщал, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать фонд для стимулирования производства оборонной промышленности ЕС и сотрудничества между странами и компаниями - в размере 100 миллиардов евро.

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