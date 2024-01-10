Бывший премьер Италии является основным кандидатом на должность президента Евросовета - СМИ
Марио Драги является ведущим кандидатом на пост президента Европейского Совета после Шарля Мишеля, хотя он не ведет активной борьбы за эту должность.
Лидер оппозиции ФРГ призвал как можно быстрее поставить Киеву крылатые ракеты Taurus
Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призывает канцлера Шольца как можно быстрее поставить Украине крылатые ракеты Taurus для усиления обороны Киева.
Биткойн достигнет 200 тысяч долларов к 2025 году - Standard Chartered
Standard Chartered прогнозирует, что биткоин может достичь $200 000 к 2025 году, что связано с ожидаемым одобрением спотовых биткоин-биржевых фондов (ETF).
Рынок электромобилей в этом году вырастет на более чем 20% - Bloomberg
Согласно прогнозам, мировые продажи электромобилей вырастут на 21% и достигнут 16,7 млн в 2024 году, при этом Китай будет лидировать, а рынок США станет менее предсказуемым.
Volkswagen планирует интегрировать в свои автомобили ChatGPT
Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили, начиная со второго квартала 2024 года, с голосовой поддержкой на основе искусственного интеллекта, которая не требует новых учетных записей или приложений.
Испания может возобновить масочный режим
Правительство Испании предлагает возобновить использование масок на фоне всплеска заболеваемости гриппом и COVID.
Apple Vision Pro: гарнитура стоимостью 3499 долларов наконец-то получила дату выпуска
Гарнитура Vision Pro от Apple поступит в продажу в США в начале февраля. Устройство предлагает возможности смешанной реальности и является первым крупным продуктом Apple после выхода Apple Watch в 2015 году.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла естественной смертью: заключение суда
Шинейд О'Коннор, которую нашли мертвой летом 2023 года, умерла по естественным причинам, согласно заключению Лондонского коронерского суда.
Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ
Страховые убытки от стихийных бедствий в 2023 году составили 95 миллиардов долларов.
Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз
Девять общин в Сумской области Украины пострадали от 74 взрывов, вызванных российскими обстрелами и атаками беспилотников.