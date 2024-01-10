Бывший премьер Италии является основным кандидатом на должность президента Евросовета - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги является основным кандидатом на пост президента Евросовета после намерения Шарля Мишеля досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕС, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 76-летний Драги, бывший президент Европейского центрального банка, которому приписывают спасение единой валюты блока, является потенциальным кандидатом на должность преемника Шарля Мишеля.

Источник, близкий к Драги, сказал, что он не претендует ни на одну из ведущих ролей в блоке. Однако, вряд ли откажется, если его "серьезно попросят", отмечает издание.

"Но спекуляции относительно перспектив Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых выдающихся фигур ЕС, подчеркивают желание многих столиц окончательно определить преемника задолго до вероятного ухода Мишеля в середине июля", - пишет Financial Times.

Как отмечает издание, срочность поиска преемника Мишеля, частично вызвана правилами ЕС, которые позволят лидеру евроскептиков Венгрии Виктору Орбану занять эту должность, если к моменту ухода председателя Европейского совета с должности не будет согласовано ни одного кандидата. С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС по ротации в течение шести месяцев. Новоизбранные члены Европейского парламента должны вступить в должность до середины июля - это самый поздний срок, когда Мишель может остаться на посту президента.

Но у лидеров ЕС также есть возможность назначить временного кандидата, чтобы исключить Орбана. Драги, однако, вряд ли согласится на эту роль на временной основе, сказал один из чиновников.

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Среди других кандидатов на должность в Европейском совете - действующие премьер-министры, такие как Педро Санчес из Испании и Метте Фредериксен из Дании.

В отличие от Драги, оба лидера принадлежат к крупным европейским политическим партиям, что является важным фактором при назначении на должности в ЕС. Отсутствие партийной принадлежности у Драги "будет мешать ему", сказал один из дипломатов ЕС.