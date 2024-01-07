Президент Євроради Шарль Мішель планує достроково залишити пост
Київ • УНН
Президент Ради ЄС Шарль Мішель планує залишити свою посаду після виборів до Європейського парламенту 2024 року, і питання про його наступника є актуальним.
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про намір достроково залишити свій пост. Про це він заявив в інтерв’ю бельгійським виданням, передає УНН.
Як повідомляє видання De Standaard, Шарль Мішель планує взяти участь у виборах до Європейського парламенту, як представник бельгійської ліберальної партії "Реформістський Рух".
"Я вирішив балотуватися в якості кандидата на європейських виборах 2024 року", - цитаєу видання президента Євроради.
У відповідності до норм ЄС він не зможе суміщати посаду президента Євроради з посадою члена Європарламенту.
"Я буду виконувати свої обов’язки президента Євроради до того часу поки не присягну в якості члена Європарламенту в середині липня", - додав Мішель.
Питання про наступника може бути вирішене наприкінці червня або на початку липня цього року.
Як зазначає видання, наразі питання щодо наступника постає доволі гостро, адже якщо процес обрання затягнеться, то роль президента Євроради перейде до лідера країни, яка за черговістю головуватиме в Раді ЄС і це буде Угорщина. Однак, як зауважує бельгійське видання, такий розвиток подій мало ймовірний.