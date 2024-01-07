Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост
Киев • УНН
Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Об этом он заявил в интервью бельгийским изданиям, передает УНН.
Как сообщает издание De Standaard, Шарль Мишель планирует принять участие в выборах в Европейский парламент, как представитель бельгийской либеральной партии "Реформистское Движение".
"Я решил баллотироваться в качестве кандидата на европейских выборах 2024 года", - цитирует издание президента Евросовета.
В соответствии с нормами ЕС он не сможет совмещать должность президента Евросовета с должностью члена Европарламента.
"Я буду исполнять свои обязанности президента Евросовета до тех пор пока не присягну в качестве члена Европарламента в середине июля", - добавил Мишель.
Вопрос о преемнике может быть решен в конце июня или в начале июля этого года.
Как отмечает издание, сейчас вопрос о преемнике стоит довольно остро, ведь если процесс избрания затянется, то роль президента Евросовета перейдет к лидеру страны, которая согласно очередности будет председательствовать в Совете ЕС и это будет Венгрия. Однако, как отмечает бельгийское издание, такое развитие событий мало вероятно.
Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост
Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.
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