Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Об этом он заявил в интервью бельгийским изданиям, передает УНН.

Как сообщает издание De Standaard, Шарль Мишель планирует принять участие в выборах в Европейский парламент, как представитель бельгийской либеральной партии "Реформистское Движение".

"Я решил баллотироваться в качестве кандидата на европейских выборах 2024 года", - цитирует издание президента Евросовета.

В соответствии с нормами ЕС он не сможет совмещать должность президента Евросовета с должностью члена Европарламента.

"Я буду исполнять свои обязанности президента Евросовета до тех пор пока не присягну в качестве члена Европарламента в середине июля", - добавил Мишель.

Вопрос о преемнике может быть решен в конце июня или в начале июля этого года.

Как отмечает издание, сейчас вопрос о преемнике стоит довольно остро, ведь если процесс избрания затянется, то роль президента Евросовета перейдет к лидеру страны, которая согласно очередности будет председательствовать в Совете ЕС и это будет Венгрия. Однако, как отмечает бельгийское издание, такое развитие событий мало вероятно.