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Колишній прем’єр Італії є основним кандидатом на посаду президента Євроради - ЗМІ

Колишній прем’єр Італії є основним кандидатом на посаду президента Євроради - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29332 перегляди

Маріо Драгі є основним кандидатом на посаду президента Європейської Ради після Шарля Мішеля, хоча він не веде активної боротьби за цю посаду.

Колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі є основним кандидатом на посаду президента Євроради після наміру Шарля Мішеля достроково залишити свій пост. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на офіційних осіб ЄС, пише УНН

Деталі 

Як повідомляється, 76-річний Драгі, колишній президент Європейського центрального банку, якому приписують порятунок єдиної валюти блоку, є потенційним кандидатом на посаду наступника Шарля Мішеля. 

Джерело, близьке до Драгі, сказало, що він не претендує на жодну з провідних ролей у блоці.  Однак, навряд чи відмовиться, якщо його "серйозно попросять", зазначає видання. 

​​"Але спекуляції щодо перспектив Драгі, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, підкреслюють бажання багатьох столиць остаточно визначити наступника задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня", - пише Financial Times. 

Як зазначає видання, терміновість пошуку наступника Мішеля, частково викликана правилами ЄС, які дозволять лідеру євроскептиків Угорщини Віктору Орбану зайняти цю посаду, якщо до моменту відходу голови Європейської ради з посади не буде узгоджено жодного кандидата. З 1 липня Угорщина головуватиме в ЄС за ротацією протягом шести місяців. Новообрані члени Європейського парламенту мають вступити на посаду до середини липня - це найпізніший термін, коли Мішель може залишитися на посаді президента. 

Але у лідерів ЄС також є можливість призначити тимчасового кандидата, щоб виключити Орбана. Драгі, однак, навряд чи погодиться на цю роль на тимчасовій основі, сказав один із чиновників.

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Серед інших кандидатів на посаду в Європейській раді - чинні прем'єр-міністри, такі як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен з Данії.

На відміну від Драгі, обидва лідери належать до великих європейських політичних партій, що є важливим фактором при призначенні на посади в ЄС. Відсутність партійної приналежності у Драгі "заважатиме йому", сказав один з дипломатів ЄС.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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