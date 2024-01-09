Politico: Угорщина дала зрозуміти, що може зняти вето з 50 млрд євро для України, але має вимогу

Угорщина дала зрозуміти, що може зняти своє вето щодо допомоги ЄС Україні обсягом 50 млрд євро за умови, що фінансування переглядатиметься щороку, повідомляє Politico, пише УНН.

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Видання нагадує, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є основним супротивником пакету допомоги ЄС у 50 мільярдів євро, призначеного для підтримки бюджету України протягом наступних чотирьох років.

"Тиск лідерів ЄС на Орбана з метою змусити його змінити свою думку до саміту 1 лютого, можливо, починає давати плоди", - зазначає видання.

"Будапешт дав зрозуміти, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада одноголосно схвалить фінансування на щорічній основі, за словами трьох дипломатів ЄС. На практиці це дало б Орбану можливість щороку блокувати фінансування ЄС для України або отримати поступки від Брюсселя за відмову від його вето", - повідомляє видання.

Як зазначається, Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 експертів ЄС щодо бюджету у п'ятницю та у письмовому документі для головування Бельгії у Раді ЄС. "Згідно з планом, ЄС щороку виділятиме Україні гранти та кредити на суму 12,5 мільярда євро, за словами дипломата, знайомого з ходом справи. Це становитиме до 50 мільярдів євро протягом чотирьох років, саме таку суму запропонувала Європейська комісія у своєму середньостроковому огляді бюджету", - ідеться у матеріалі.

Як пише видання, хоча це не вперше, коли Угорщина висуває цю ідею, вона знаменує собою значний відхід від риторики Орбана в останні тижні, коли він виступав проти будь-яких грантів України з бюджету ЄС. "Але деякі дипломати ЄС, як і раніше, скептично налаштовані, вказуючи на те, що щорічне рішення не забезпечить передбачуваності для України", - вказує видання. "MFF (семирічний бюджет ЄС) є багаторічною структурою, ми не можемо робити це рік у рік", - сказав дипломат ЄС.

"Фінансування ЄС України перебуває на порядку денному зустрічі послів ЄС, запланованої на середу", - пише видання.

ЄС схвалить рішення про виділення 50 млрд євро для України і без Угорщини - Кулеба