Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето с 50 млрд евро для Украины, но имеет требование

Венгрия дала понять, что может снять свое вето относительно помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Издание напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является основным противником пакета помощи ЕС в 50 миллиардов евро, предназначенного для поддержки бюджета Украины в течение следующих четырех лет.

"Давление лидеров ЕС на Орбана с целью заставить его изменить свое мнение до саммита 1 февраля, возможно, начинает давать плоды", - отмечает издание.

"Будапешт дал понять, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет единогласно одобрит финансирование на ежегодной основе, по словам трех дипломатов ЕС. На практике это дало бы Орбану возможность ежегодно блокировать финансирование ЕС для Украины или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето", - сообщает издание.

Как отмечается, Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 экспертов ЕС по бюджету в пятницу и в письменном документе для председательства Бельгии в Совете ЕС. "Согласно плану, ЕС ежегодно будет выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро, по словам дипломата, знакомого с ходом дела. Это составит до 50 миллиардов евро в течение четырех лет, именно такую сумму предложила Европейская комиссия в своем среднесрочном пересмотре бюджета", - говорится в материале.

Как пишет издание, хотя это не впервые, когда Венгрия выдвигает эту идею, она знаменует собой значительный отход от риторики Орбана в последние недели, когда он выступал против любых грантов Украины из бюджета ЕС. "Но некоторые дипломаты ЕС по-прежнему скептически настроены, указывая на то, что ежегодное решение не обеспечит предсказуемости для Украины", - указывает издание. "MFF (семилетний бюджет ЕС) является многолетней структурой, мы не можем делать это из года в год", - сказал дипломат ЕС.

"Финансирование ЕС Украины находится в повестке дня встречи послов ЕС, запланированной на среду", - пишет издание.

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