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ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 09:39  •  17596 просмотра

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Ожидается, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на позицию Венгрии, которая пытается сохранить единство или продолжить работу без Венгрии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что страны ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 млрд евро Украине, даже если Венгрия будет против. Об этом сказал Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Кулеба отметил, что решение о выделении 50 млрд евро для Украины перенесли на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что 26 стран ЕС дают время Венгрии, чтобы договориться о присоединении к выделению средств.

Потому что они (ЕС - ред.) не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимается решение без одной страны. Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе - все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, - или эти деньги выделят 26 стран Европейского Союза без Венгрии

- добавил министр.

Кулеба отметил, что это вопрос единства блоки и страны прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если это не удастся, то деньги все равно будут выделены.

Напомним,

В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро. В то же время Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая финансирование для Украины на 50 млрд евро.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
ЄС схвалить рішення про виділення 50 млрд євро для України і без Угорщини - Кулеба
Kuleba: EU will approve decision to allocate 50 billion euros for Ukraine without Hungary
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