ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что страны ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 млрд евро Украине, даже если Венгрия будет против. Об этом сказал Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Кулеба отметил, что решение о выделении 50 млрд евро для Украины перенесли на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что 26 стран ЕС дают время Венгрии, чтобы договориться о присоединении к выделению средств.

Потому что они (ЕС - ред.) не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимается решение без одной страны. Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе - все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, - или эти деньги выделят 26 стран Европейского Союза без Венгрии - добавил министр.

Кулеба отметил, что это вопрос единства блоки и страны прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если это не удастся, то деньги все равно будут выделены.

Напомним,

В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро. В то же время Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая финансирование для Украины на 50 млрд евро.