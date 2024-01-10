В ЄС запропонували фонд у 100 мільярдів євро для співпраці в оборонній промисловості

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон оголосив пропозицію створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для стимулювання виробництва оборонної промисловості ЄС і співпраці між країнами, компаніями та іншими зацікавленими сторонами. Презентація Європейської оборонної інвестиційної програми (EDIP) запланована у лютому 2024 року.

Про це пише Politico та передає УНН.

Деталі

Тьєррі Бретон, який відповідає за портфель оборонної промисловості Європейської комісії заявив про необхідність значного оборонного фонду у розмірі 100 мільярдів євро.

Щоб переконатися, що вся промисловість працює все більше і більше разом, нам потрібні стимули. Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб допомогти прискоритися, навіть, ймовірно, у розмірі 100 мільярдів євро.. (..) Я переконаний, що ми це зробимо - сказав Бретон.

Він також додав, що лідери ЄС обговорять оборонні виклики на саміті на початку лютого. Рішення про виділення бюджетних коштів ЄС на оборонну промисловість має затвердити Європейська Рада.

Тьєррі Бретон має представити 27 лютого 2024 року Європейську програму оборонних інвестицій (EDIP) - грошовий банк, покликаний збільшити спільні закупівлі зброї і поставити ЄС на військові рейки шляхом нарощування внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів.

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Досягти мети упродовж 18 місяців

Глава внутрішнього ринку ЄС також наполягає на тому, що блок виконає своє завдання з виробництва мільйона артилерійських снарядів до весни, після того як торік країни-члени ЄС пообіцяли передати Україні 1 мільйон боєприпасів до березня.

За словами Бретона, - "ми всього лише Європейська комісія", - але посадовець підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мети з виробництва снарядів до березня або квітня.

Незважаючи на обережність, висловлену головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і національними міністрами, такими як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Бретон заявив, що європейці "дотримуватимуться нашого зобов'язання до березня або квітня".

Але цього недостатньо, тому що ми повинні переконатися, що наші прогнози повинні більш-менш відповідати російському виробництву - сказав посадовець.

Він також зазначив своє переконання, що "протягом наступних 18 місяців - двох років ми будемо на одному рівні з росією".

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Різний обсяг внесків серед країн ЄС

Бретон сказав, що його команда завершує "бачення оборонної промисловості на кінець лютого", "яке буде обговорено на наступному саміті", запланованому на 1 лютого.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок (7 січня), що країни-члени ЄС "найпізніше 1 лютого потребують якомога більш точного огляду того, який конкретний внесок наші європейські партнери зроблять у підтримку України цього року".

Дебати щодо висновків між лідерами ЄС, ймовірно, посилять тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які, згідно з загальнодоступною інформацією, надали порівняно мало військових товарів Україні.

За даними Кільського інституту, який відстежує публічно оголошену військову допомогу Україні, торік Німеччина була другим найбільшим донором після США з 17,1 млрд євро, за нею йшла Велика Британія з 6,6 млрд євро, а також північні та східні країни-члени ЄС.

Для порівняння, Франція поки що виділила лише 0,54 млрд євро, Італія - 0,69 млрд євро, а Іспанія - 0,34 млрд євро.

В той же час, росія різко збільшила власне виробництво боєприпасів, а також отримала тисячі снарядів від свого союзника Північної Кореї.

На тлі занепокоєння з приводу достовірності обіцянок Україні, Бретон засудив офіційних осіб за сумніви з приводу цілей блоку щодо боєприпасів.

Я не радий, коли бачу, що деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо здійснити постачання, це не та інформація, яку ви даєте, коли на вашому континенті йде війна - сказав він.

Нагадаємо

Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо під час саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки для неї на 50 млрд євро.

Також УНН повідомляв, що за даними Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на початку 2022 року експорт ЄС до росії впав до 37% від довоєнного рівня.