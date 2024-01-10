У рф хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" на Харківщині - ISW
Київ • УНН
росія прагне створити 15-кілометрову "буферну зону" на Харківщині, щоб віддалити українську артилерію, незважаючи на сумніви щодо її військової спроможності провести таку операцію.
У росії відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
Деталі
Військові аналітики вважають, що це робиться попри ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.
Зазначається, що російські джерела, скориставшись коментарем Пєскова, закликали російські війська створити "буферну зону" глибиною до 15 кілометрів в Харківській області, щоб відсунути українські РСЗВ і артилерію від кордону з бєлгородською областю.
В ISW нагадують, що російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил в білгородську область.
Експерти ISW вважають, що російське вторгнення на 15 кілометрів в глибину і кілька сотень кілометрів в ширину було б масштабною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого та значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше - в бєлгородській області.
Раніше аналітик Інституту вивчення війни писали про те, що російські війська можуть активізувати зусилля щодо захоплення Куп'янська на Харківщині протягом найближчих тижнів. російське угруповання на Куп'янському напрямку виглядає більш пристосованим для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж де-небудь в Україні або вздовж кордону.
Доповнення
Поки що російські військові здатні провести лише тактичні дії в Харківській області. І вони будуть служити для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.
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