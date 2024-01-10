В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW
россия стремится создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине, чтобы отдалить украинскую артиллерию, несмотря на сомнения относительно ее военной способности провести такую операцию.
США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины
США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
Эксперты КНИИСЭ изучают обломки вражеских ракет, подозревая, что в недавних ударах были использованы "Кинжалы", изготовленные из компонентов "Искандеров". Принадлежность ракет к КНДР пока не подтверждена.
россияне за сутки ранили еще двух жителей Донетчины
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 9 января.
Оккупанты обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевщины
Российские войска обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, жертв нет.
Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения
Российские войска совершили 102 атаки с применением 43 беспилотников на Запорожскую область, вызвав разрушения; о жертвах не сообщается.
Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300
Российские войска обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковской области, выпустив по Харькову две ракеты С-300 и повредив лечебный оздоровительный центр; о жертвах не сообщается.
россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом
россия запустила северокорейские ракеты по Украине 6 января, что является нарушением резолюций ООН.
Днепропетровщина: россияне атаковали дроном Никополь, повреждена ЛЭП
Российские войска нанесли удар с беспилотника по Никополю, повредив инфраструктуру.
Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых
Херсонская область подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.