Россия может еще активнее скупать баллистические ракеты за рубежом - ISW
Киев • УНН
Российская промышленность не способна производить необходимое количество баллистических ракет для постоянной "ударной кампании" по Украине.
Россияне могут активизировать свои усилия для закупки баллистических ракет за рубежом после того, как последние массированные ракетные удары по Украине достигли определенного успеха. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW, передает УНН.
Детали
В отчете указывается, что на сегодня российская оборонная промышленность способна производить 4 ракет "Искандер" и четыре ракеты "Кинжал" в месяц. При этом неизвестно количество ракет С-300/С-400, которое может производить ВПК РФ.
Эксперты отмечают, что российская промышленность не способна производить необходимое количество баллистических ракет для постоянной "ударной кампании" по Украине, поскольку для этого нужно большое количество баллистики.
В ISW считают, что Россия активизирует усилия для закупки баллистических ракет за рубежом, если намерена продолжать интенсивные ракетные обстрелы.
Кроме того, в отчете ISW указывается, что эффективность российских баллистических ракет зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса.
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