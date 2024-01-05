США созывают Совбез ООН из-за северокорейских ракет в России

10 января члены Совета Безопасности ООН соберутся обсудить поставки КНДР России баллистических ракет, которые используются в войне против Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на платформе X, передает УНН.

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США получили новую информацию о том, что Россия получает оружие от третьих стран, в том числе и от КНДР. Это оружие используется Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры Украины и убийства мирных людей.

США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей сообщил Кислица.

По словам Кислицы, российские войска запускали ракеты из КНДР по Украине во время ракетных атак 30 декабря и 2 января.

По информации США, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. 30 декабря 2023 г. российские войска запустили по меньшей мере одну из этих баллистических ракет КНДР по Украине. 2 января российские войска запустили несколько баллистических ракет КНДР в Украине, в том числе в рамках ночной атаки сообщил постпред Украины при ООН.

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