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США скликають Радбез ООН через північнокорейські ракети в Росії

США скликають Радбез ООН через північнокорейські ракети в Росії

Київ • УНН

 • 31827 перегляди

США скликають засідання ООН щодо постачання Північною Кореєю ракет до Росії, які використовуються проти України.

10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться обговорити постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на платформі X, передає УНН.

Деталі

США отримали нову інформацію про те, що Росія одержує зброю від третіх країн, зокрема і від КНДР. Ця зброя використовується Росією для знищення громадянської інфраструктури України та вбивства мирних людей.

США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України та вбити українських мирних жителів

повідомив Кислиця.

За словами Кислиці, російські війська запускали ракети з КНДР по Україні під час ракетних атак 30 грудня і 2 січня.

За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. 30 грудня 2023 р. російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет КНДР по Україні. 2 січня російські війська запустили кілька балістичних ракет КНДР в Україні, зокрема в рамках нічної атаки

повідомив постпред України при ООН.

Удари рф по Україні північнокорейськими балістичними ракетами: у Білому домі повідомили подробиці04.01.24, 21:38 • 34120 переглядiв

Лілія Подоляк

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