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Росія може ще активніше скуповувати балістичні ракети за кордоном – ISW

Росія може ще активніше скуповувати балістичні ракети за кордоном – ISW

Київ • УНН

 • 37538 перегляди

Російська промисловість не здатна виробляти необхідну кількість балістичних ракет для постійної "ударної кампанії" по Україні.

Росіяни можуть активізувати свої зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном після того, як останні масовані ракетні удари по Україні досягли певного успіху. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW, передає УНН.

Деталі

У звіті вказується, що на сьогодні російська оборонна промисловість здатна виробляти 4 ракет "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць. При цьому невідома кількість ракет С-300/С-400, яку може виготовляти ВПК РФ.

Експерти зазначають, що російська промисловість не здатна виробляти необхідну кількість балістичних ракет для постійної "ударної кампанії" по Україні, оскільки для цього потрібна велика кількість балістики.

У ISW вважають, що Росія активізує зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном, якщо має намір продовжувати інтенсивні ракетні обстріли.

Крім того, у звіті ISW вказується, що ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу.

США скликають Радбез ООН через північнокорейські ракети в Росії05.01.24, 04:25 • 31827 переглядiв

Лілія Подоляк

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