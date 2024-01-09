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Історична петиція: у Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС

Історична петиція: у Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС

Київ • УНН

 • 32338 перегляди

Фінський депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через постійні порушення цінностей ЄС.

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу відповідно до статті 7 Договору про ЄС. Про це депутат розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

Євродепутат підкреслив, що проти Угорщини жодного разу не порушували процедури відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС.

Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу – повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити його працювати – позбавити Орбана права голосу в Раді

– вважає Сарвамаа.

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У тексті петиції наголошується, що Угорщину неодноразово критикували за підрив верховенства права, а "після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів".

Збір підписів під петицією триватиме до п’ятниці, після чого її передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.

Доповнення 

Петиція з'явилась після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент.

Це може посилити роль Орбана в ЄС: він тимчасово головуватиме в Єврораді в разі, якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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