Боррель - Орбану: ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який порівняв членство в ЄС із радянською окупацією, заявивши, що не бачить танків у штаб-квартирі Єврокомісії, і, зрештою, ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Про це голова дипломатії ЄС сказав на конференції Europe and the World 24 жовтня, пише УНН.