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Боррель - Орбану: ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

Київ • УНН

 • 169900 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який порівняв членство в ЄС із радянською окупацією, заявивши, що не бачить танків у штаб-квартирі Єврокомісії, і, зрештою, ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Про це голова дипломатії ЄС сказав на конференції Europe and the World 24 жовтня, пише УНН.

Боррель - Орбану: ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

Цитата

"Угорщина багато знає про радянську окупацію. Угорщина багато знає про те, що таке окупація. Я пам'ятаю Будапешт у 1956 році з російськими танками на вулицях. (...) Але, чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлемоні (офісна будівля в Брюсселі, де розташована штаб-квартира Європейської комісії - ред.)... Я не бачив жодного танка в Берлемоні... У будь-якому разі, ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Це вільний вибір", - сказав Боррель.

Контекст

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок під час виступу, присвяченого роковинам угорського повстання 1956 року проти радянської влади, порівняв членство Угорщини до ЄС із радянською окупацією його країни.

"Сьогодні спливають речі, які нагадують радянські часи. Так, трапляється, що історія повторюється, – сказав під час виступу у місті Веспрем Орбан, якого цитує Politico. - На щастя, те, що колись було трагедією, тепер у кращому випадку комедія. На щастя, Брюссель – не москва. москва була трагедією. Брюссель - це просто погана сучасна пародія".

"Нам доводилося танцювати під ту дудку, яку насвистувала москва, насвистує і Брюссель, але ми танцюємо так, як хочемо, а якщо не хочемо, то не танцюємо", - додав Орбан.

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