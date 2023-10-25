Боррель - Орбану: никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС

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"Венгрия много знает о советской оккупации. Венгрия много знает о том, что такое оккупация. Я помню Будапешт в 1956 году с российскими танками на улицах (...) Но, честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и тем, что происходит в Берлемоне (офисное здание в Брюсселе, где расположена штаб-квартира Европейской комиссии - ред.) Я не видел ни одного танка в Берлемоне... В любом случае, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор", - сказал Боррель.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник во время выступления, посвящённого годовщине венгерского восстания 1956 года против советской власти, сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией его страны.

"Сегодня всплывают вещи, которые напоминают советские времена. Да, случается, что история повторяется, – сказал во время выступления в городе Веспрем Орбан, которого цитирует Politico. - К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае комедия. К счастью, Брюссель – не москва. москва была трагедией. Брюссель - это просто плохая современная пародия".

"Нам приходилось танцевать под ту дудку, которую насвистывала москва, насвистывает и Брюссель, но мы танцуем так, как хотим, а если не хотим, то не танцуем", - добавил Орбан.