Историческая петиция: в Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права председателя в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС. Об этом депутат рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Евродепутат подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушали процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза - уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.



Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить его работать - лишить Орбана права голоса в Совете - считает Сарвамаа.

ЕС стремится заставить Орбана осознать "полную цену" изоляции после вето по помощи для Украины - FT

В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пришло время для Европейского парламента принять меры".



Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут председателю Европарламента Роберте Метсоле.

Дополнение

Петиция появилась после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно оставит свою должность, чтобы баллотироваться в Европарламент.

Это может усилить роль Орбана в ЕС: он будет временно председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.

Напомним,

Правительство Венгрии не разблокирует новый пакет финансовой помощи Европейского Союза Украине в 50 млрд евро, пока Будапешт не получит замороженные Еврокомиссией 30 миллиардов евро.

Боррель - Орбану: никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС