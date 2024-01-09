Историческая петиция: в Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за постоянных нарушений ценностей ЕС.
Зеленский: "Санкции мира, безусловно, работают"
Зеленский сообщил, что санкции замедляют российскую оборонную промышленность, призвал перекрыть пути обхода санкций. Он благодарит тех, кто помогает Украине бороться за свободу.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения
Украина сообщила о 64 боевых столкновениях и жертвах среди гражданского населения в результате российских атак, включая воздушные удары и обстрелы, на фоне сложной ситуации на востоке и юге страны.
В Индии останавливают продажи авиабилетов и ограничивают поток туристов на соседние Мальдивы на фоне конфликта с выводом войск
EaseMyTrip прекращает бронирование на Мальдивах после оскорблений в адрес премьер-министра Индии, вместо этого продвигает внутренний туризм.
В Одесской области компенсации достигли более 30 млн грн
Жители Одесской области получили более 30 миллионов гривен компенсации за поврежденное в результате боевых действий имущество через систему "е-Відновлення", в которую внесены почти 2,5 тысячи объектов.
К ликвидации последствий непогоды на дорогах Украины привлекли более тысячи единиц спецтехники
Работники Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Нацполиции и ГСЧС обеспечивали проезд по магистралям несмотря на резкое ухудшение погодных условий.
В Киеве мужчина пырнул ножом жену на глазах у дочери и убежал
В Киеве мужчина пытался зарезать свою жену во время ссоры на глазах у их дочери, после чего был задержан полицией.
Наша общая граница должна быть границей единства: Зеленский поговорил с Дудой
Собеседники отметили, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом общего европейского дома.
Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля"
"ШаБля" - это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, которая помогает бойцам дистанционно уничтожать врага.
Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский район, жертв нет
Российские войска совершили 12 обстрелов Никопольского района, нанеся ущерб инфраструктуре, но обошлось без жертв среди гражданского населения.