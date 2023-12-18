ЕС стремится заставить Орбана осознать "полную цену" изоляции после вето по помощи для Украины - FT

Лидерам стран ЕС пришлось придумывать способы, как помешать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану ослабить поддержку Киева Брюсселем, заявили чиновники и дипломаты, после того как венгерский лидер наложил вето на четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Рассматривалась даже процедура наказания по статье 7 Договора о ЕС за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению права голоса, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

За день до встречи лидеров ЕС в Брюсселе Еврокомиссия согласилась передать Венгрии замороженные средства в размере 10 млрд евро, утверждая, что она провела реформы, укрепляющие независимость судебной системы. Чиновники ЕС заявили, что уступка была основана на заслугах, но время было выбрано удачно.

Орбан и его союзники неоднократно заявляли, что его противодействие помощи Украине не связано с финансированием Венгрии со стороны ЕС. Но когда в пятницу саммит подошел к завершению, он наконец назвал свою цену: выплата оставшихся 20 миллиардов евро в виде средств.

"Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить то, что заслуживает, - заявил Орбан венгерскому общественному радио. - Не половину или четверть, а все целиком. Мы требуем справедливого обращения, и теперь у нас есть хороший шанс добиться этого".

Венгерский лидер также отметил, что у него еще есть 75 возможностей заблокировать процесс вступления Украины, поскольку каждый этап требует единогласного одобрения членов ЕС. Ситуация еще больше усложняется тем, что в июле Венгрия примет на себя шестимесячное ротационное председательство в блоке, что является еще одним потенциальным источником рычагов воздействия, пишет издание.

Однако любое дальнейшее выделение средств, скорее всего, встретит жесткое сопротивление, отмечает FT.

"Некоторые чиновники рассматривают возможность реактивации так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению права голоса", - говорится в материале.

Его может заблокировать другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника, отмечает издание. Тем не менее, как указано, многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена.

Вместо этого, по словам чиновников, приоритетом является убедить Орбана отступить в вопросе финансирования, ясно объяснив то, что они назвали "полной ценой" его изоляции.

Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем, - сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС, присутствовавший на саммите. - Может быть, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине".

МИД: принципиальное решение о 50 млрд евро для Украины на саммите ЕС достигнуто, ожидаем завершения процедур в январе