МИД: принципиальное решение о 50 млрд евро для Украины на саммите ЕС достигнуто, ожидаем завершения процедур в январе
Киев • УНН
На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании фонда финансирования для Украины на 50 млрд евро на четыре года
На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании многолетнего фонда финансирования для Украины Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел Украины и указали, что ожидают завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, пишет УНН.
Детали
"МИД Украины приветствует достижение на саммите принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Это четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование", - говорится в заявлении МИД.
Как сообщается, 50 млрд евро, которые будут выделены Евросоюзом для Украины, будут направляться, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.
Также в МИД назвали важным согласование 12-го пакета санкций ЕС против рф.
"Украина давно работала вместе с партнерами над новым европейским санкционным пакетом, который будет способствовать закрытию для россии лазеек для обхода санкций, а также уменьшать возможности дальнейшего финансирования российской военной машины", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в МИД сообщили об "обязательствах ЕС и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять неотложные военные и оборонные потребности Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи ЕС, а также через двустороннюю помощь государств-членов" и приветствовали это решение.
"Призываем ЕС как можно быстрее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира. Поддерживаем предложение Европейского совета ускорить работу над реформированием EPF и увеличением его финансирования для наилучшего удовлетворения военных потребностей Украины", - говорится в заявлении.
"Надеемся также на быстрое согласование механизма использования российских замороженных активов для восстановления Украины, а также их направление на нужды Украины, в частности через Ukraine Facility", - отметили в МИД.
Министерство иностранных дел Украины также приветствовало историческое решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС, принятое в Брюсселе 14 декабря.
Напомним
"Суспільне" сообщило ранее, что лидеры 26 государств-членов Европейского союза согласились на предоставление Украине помощи в 50 миллиардов евро на 4 года.
МИД: принципиальное решение о 50 млрд евро для Украины на саммите ЕС достигнуто, ожидаем завершения процедур в январе
На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании фонда финансирования для Украины на 50 млрд евро на четыре года.
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