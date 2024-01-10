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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну експорт ЄС до рф впав до 37%

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну експорт ЄС до рф впав до 37%

Київ • УНН

 • 35496 перегляди

Експорт ЄС до росії впав до 37% після повномасштабного вторгнення в Україну, причому лише 32% товарів потрапили під санкції; Китай, Туреччина та Вірменія є альтернативними джерелами для росії.

За даними Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на початку 2022 року експорт ЄС до росії впав до 37% від довоєнного рівня. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що однією з причин все ще високого обсягу експорту до росії є те, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.

Що стосується предметів розкоші, то, наприклад, експорт шампанського в росію підпадає під санкції, але не Просекко,

- заявила Феодора Теті, заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo.

Крім того, багато товарів з ЄС, що потрапили під санкції, можуть постачатися до росії опосередковано через треті країни, як свідчать оцінки нової бази даних санкцій Ifo.За даними Інституту Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.

Для рф Китай є найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції: 61 відсоток цих товарів походять з Китаю. У 2021 році ця частка становила лише 35 відсотків.13 відсотків усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до росії з Туреччини – у 2021 році це було трохи менш як 3 відсотки.

З Вірменії росія зараз також отримує невелику частку – близько 1 відсотка – всіх санкційних товарів. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

У випадку з Китаєм збільшення експорту до росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до росії викликає підозри в ухилянні від санкцій,

– зауважила Теті.

Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до росії за рік впав приблизно на 38 відсотків до близько 0,8 мільярда євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді рф посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року, за місяць до нападу на Україну, Росія була на 5-му місці.

Нагадаємо

18 грудня, Рада ЄС офіційно ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф, зокрема запроваджується заборона на імпорт, купівлю або передачу алмазів з росії.

Фінляндія заборонить імпорт зрідженого газу з росії: у країні не вірять, що він потрапить під санкції ЄС05.01.24, 15:57 • 29225 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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