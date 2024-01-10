После полномасштабного вторжения россии в Украину экспорт ЕС в рф упал до 37% после полномасштабного вторжения россии в Украину

По данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в начале 2022 года экспорт ЕС в россию упал до 37% от довоенного уровня. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что одной из причин все еще высокого объема экспорта в россию является то, что только 32% всех товаров из ЕС подпадают под санкции.

Что касается предметов роскоши, то, например, экспорт шампанского в россию подпадает под санкции, но не Просекко, - заявила Феодора Тети, заместитель руководителя Центра внешней торговли Ifo.

Кроме того, многие товары из ЕС, попавшие под санкции, могут поставляться в россию опосредованно через третьи страны, как свидетельствуют оценки новой базы данных санкций Ifo.По данным Института Ifo, около трети санкционных товаров отсутствуют в россии по сравнению с довоенным периодом из-за экспортных ограничений ЕС и других западных стран.

Для рф Китай является важнейшей альтернативной страной происхождения продуктов, попавших под санкции: 61 процент этих товаров происходит из Китая. В 2021 году эта доля составляла лишь 35 процентов.13 процентов всех товаров, попавших под санкции Запада, поступают в россию из Турции - в 2021 году это было чуть менее 3 процентов.

Из Армении россия сейчас также получает небольшую долю - около 1 процента - всех санкционных товаров. За этот же период экспорт из ЕС в Армению удвоился.

В случае с Китаем увеличение экспорта в россию можно по крайней мере частично объяснить ростом внутреннего производства. Однако в случае Турции и Армении внезапное и резкое увеличение экспорта в россию вызывает подозрения в уклонении от санкций, - заметила Тети.

Согласно последним данным Федерального статистического ведомства, немецкий экспорт в россию за год упал примерно на 38 процентов до около 0,8 миллиарда евро в ноябре 2023 года. Соответственно, в ноябре рф заняла 16-е место среди важнейших стран назначения для немецкого экспорта за пределами ЕС. В феврале 2022 года, за месяц до нападения на Украину, россия была на 5-м месте.

Напомним

18 декабря, Совет ЕС официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии.

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