После полномасштабного вторжения россии в Украину экспорт ЕС в рф упал до 37% после полномасштабного вторжения россии в Украину
Экспорт ЕС в россию упал до 37% после полномасштабного вторжения в Украину, причем только 32% товаров попали под санкции; Китай, Турция и Армения являются альтернативными источниками для россии.
Украинские военные отбили многочисленные атаки врага на Авдеевском и Марьинском направлениях: ситуация на фронте
Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, удерживая свои позиции и нанося потери российским войскам.
Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января
Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки. Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.
Украинцам напомнили о правилах безопасности при использовании газовых горелок
В связи с усилением обстрелов и похолоданием, МВД напоминает гражданам о необходимости безопасного использования газовых горелок и определяет конкретные правила безопасности.
Бывший премьер Италии является основным кандидатом на должность президента Евросовета - СМИ
Марио Драги является ведущим кандидатом на пост президента Европейского Совета после Шарля Мишеля, хотя он не ведет активной борьбы за эту должность.
Лидер оппозиции ФРГ призвал как можно быстрее поставить Киеву крылатые ракеты Taurus
Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призывает канцлера Шольца как можно быстрее поставить Украине крылатые ракеты Taurus для усиления обороны Киева.
Биткойн достигнет 200 тысяч долларов к 2025 году - Standard Chartered
Standard Chartered прогнозирует, что биткоин может достичь $200 000 к 2025 году, что связано с ожидаемым одобрением спотовых биткоин-биржевых фондов (ETF).
Рынок электромобилей в этом году вырастет на более чем 20% - Bloomberg
Согласно прогнозам, мировые продажи электромобилей вырастут на 21% и достигнут 16,7 млн в 2024 году, при этом Китай будет лидировать, а рынок США станет менее предсказуемым.
Volkswagen планирует интегрировать в свои автомобили ChatGPT
Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили, начиная со второго квартала 2024 года, с голосовой поддержкой на основе искусственного интеллекта, которая не требует новых учетных записей или приложений.
Испания может возобновить масочный режим
Правительство Испании предлагает возобновить использование масок на фоне всплеска заболеваемости гриппом и COVID.