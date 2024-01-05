Финляндия запретит импорт сжиженного газа из россии: в стране не верят, что он попадет под санкции ЕС

Правительство Финляндии планирует запретить импорт российского сжиженного газа с 2025 года. Финляндия не верит, что ЕС наложит санкции на импорт российского газа, поэтому планирует сделать это сама. Об этом заявил финский министр по вопросам климата и окружающей среды Кай Мюккянен, сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

Детали

Как заявил Мюккянен, Финляндия планирует запретить импорт российского сжиженного газа с 2025 года.

Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, что запрет будет действовать - сказал Мюккянен.

Отмечается, что финская компания Gasum продолжает импорт российского газа. Компания объяснила, что продолжает это делать из-за договорных обязательств. В компании объяснили, что Gasum обязан платить "Газпрому" независимо от того, получает компания газ или нет.

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Кроме того, Финляндия не верит, что ЕС наложит санкции на импорт российского газа, но весной 2024 года должна вступить в силу норма, которая позволит государствам-членам запрещать его импорт из соображений безопасности.

Было бы проще всего, если бы ЕС принял общее решение по этому поводу, но некоторые страны-члены не готовы к этому. Это факт, что такое решение не может быть принято в ЕС - сказал Кай Мюккянен.

Напомним,

Ранее импорт сжиженного газа из российской федерации полностью прекратила Великобритания. Кроме того, Великобритания продолжает помогать другим странам во всем мире уменьшить зависимость от российского газа.

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