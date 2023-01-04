Французский производитель контейнеров для сжиженного природного газа уходит из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Французская инжиниринговая компания "Gaztransport & Technigaz" объявила о прекращении работы в России. На решение повлиял восьмой и девятый пакеты санкций ЕС. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.
Детали
С 8 января GTT остановит контракт с российской судоходной компанией “Звезда” по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух судов. GTT также сообщила, что больше не будет включать в свой план заказов проекты в россии.
В то же время GTT напомнила, что на азиатских судостроительных заводах выполняются заказы, касающиеся шести ледокольных танкеров и двух плавучих хранилищ сжиженного природного газа и предназначенные специально для российских арктических проектов.
Цитата
“В настоящее время эти проекты реализуются в обычном режиме”, — отметили во французской компании.
Компания GTT является мировым лидером по производству криогенных мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Эти контейнеры необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до минус 163 градусов по Цельсию.