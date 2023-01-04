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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Французский производитель контейнеров для сжиженного природного газа уходит из рф

Киев • УНН

 • 634784 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Французская инжиниринговая компания "Gaztransport & Technigaz" объявила о прекращении работы в России. На решение повлиял восьмой и девятый пакеты санкций ЕС. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

Французский производитель контейнеров для сжиженного природного газа уходит из рф

Детали

С 8 января GTT остановит контракт с российской судоходной компанией “Звезда” по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух судов. GTT также сообщила, что больше не будет включать в свой план заказов проекты в россии.

В то же время GTT напомнила, что на азиатских судостроительных заводах выполняются заказы, касающиеся шести ледокольных танкеров и двух плавучих хранилищ сжиженного природного газа и предназначенные специально для российских арктических проектов.

Цитата

“В настоящее время эти проекты реализуются в обычном режиме”, — отметили во французской компании.

Компания GTT является мировым лидером по производству криогенных мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Эти контейнеры необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до минус 163 градусов по Цельсию.

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