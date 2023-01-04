Французький виробник контейнерів для зрідженого природного газу йде з рф

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З 8 січня GTT зупинить контракт із російською судноплавною компанією “Звезда” щодо будівництва 15 газовозів криголамного класу. Участь французької компанії обмежиться завершенням проєктів двох суден. GTT також повідомила, що більше не включатиме в свій план замовлень проєкти в рф.

Водночас GTT нагадала, що на азійських суднобудівних заводах виконуються замовлення, які стосуються шести криголамних танкерів та двох плавучих сховищ зрідженого природного газу та призначені спеціально для російських арктичних проєктів.

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“Наразі ці проєкти реалізовуються у звичайному режимі”, — зазначили у французькій компанії.

Компанія GTT є світовим лідером із виробництва кріогенних мембранних контейнерних систем, які використовують для перевезення та зберігання зрідженого природного газу. Ці контейнери необхідні для безпечного зберігання палива у великих обсягах при температурі до мінус 163 градусів за Цельсієм.