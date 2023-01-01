Британія повністю припиняє імпорт зрідженого газу з рф - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2023 року Велика Британія повністю припиняє імпорт зрідженого газу з російської федерації. Про це в неділю повідомили у МЗС Сполученого Королівства в Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми відрізаємо путіна від фінансування його незаконної війни", - ідеться у повідомленні.
У відомстві додали, що Британія продовжує допомагати іншим країнам у всьому світі зменшити залежність від російського газу.
Доповнення
У Міністерстві закордонних справ Британії наголошували ще в кінці жовтня, що країна припинить імпорт російського зрідженого газу.
Крім того, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на початку грудня 2022 року домовились про збільшення експорту газу зі Сполучених Штатів до Британії в рамках спільних зусиль щодо зменшення платіжок за комунальні послуги та обмеження впливу росії на західні енергетичні запаси.