Байден і Сунак погодили збільшити постачання газу із США до Великої Британії

Деталі

Лідери оголосили про «партнерство з енергетичної безпеки та доступності» та створили спільну групу дій на чолі з представникама та Білого дому з метою зменшення глобальної залежності від російської енергії.

Зазначається, що Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але постраждала від величезного зростання цін, оскільки європейські сусіди конкурували за інші поставки, поспішаючи заповнити сховища.

Згідно з угодою, США мають на меті більш ніж подвоїти кількість скрапленого природного газу (СПГ), експортованого до Британії, протягом наступного року порівняно з минулим.

Крім того, дві країни мають намір співпрацювати над прискоренням екологічних ініціатив, таких як декарбонізація аерокосмічної промисловості, розвиток ринку електромобілів і розробка енергоефективних приладів. Вони також планують продовжувати співпрацю над ядерними, водневими та вуглецевими проєктами.

Цитата

«Разом Сполучене Королівство і США забезпечать глобальну ціну на енергоносії, а безпека наших національних поставок більше ніколи не зможе маніпулювати примхами режиму, що зазнає невдачі», - наголосив Сунак.

Доповнення

На початку листопада з'явилася інформація пр велику газову угоду Британії та США, щоб послабити енергетичну кризу. Лондон сподівається отримати близько 10 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ).