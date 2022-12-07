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Байден и Сунак согласовали увеличить поставки газа из США в Великобританию

Байден и Сунак согласовали увеличить поставки газа из США в Великобританию

Киев • УНН

 • 1401945 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились об увеличении экспорта газа из Соединенных Штатов в Британию в рамках совместных усилий по уменьшению платежей за коммунальные услуги и ограничению влияния россии на западные энергетические запасы. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали 

Лидеры объявили о «партнерстве по энергетической безопасности и доступности» и создали общую группу действий во главе с представителями Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российской энергии.

Отмечается, что Великобритания не зависела от больших объемов российского газа до вторжения в Украину, но пострадала от огромного роста цен, поскольку европейские соседи конкурировали за другие поставки, спеша заполнить хранилища.

Согласно соглашению, США преследуют цель более чем удвоить количество сжиженного природного газа (СПГ), экспортируемого в Британию, в течение следующего года по сравнению с прошлым.

Кроме того, две страны намерены сотрудничать по ускорению экологических инициатив, таких как декарбонизация аэрокосмической промышленности, развитие рынка электромобилей и разработка энергоэффективных приборов. Они также планируют продолжать сотрудничество над ядерными, водородными и углеродными проектами.

Цитата

«Вместе Соединенное Королевство и США обеспечат глобальную цену на энергоносители, а безопасность наших национальных поставок больше никогда не сможет манипулировать прихотям режима, который терпит неудачу», - подчеркнул Сунак.

Дополнение

В начале ноября появилась информация о крупном газовом соглашении Британии и США, чтобы ослабить энергетический кризис. Лондон надеется получить около 10 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

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