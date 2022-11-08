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Велика Британія планує закупити у США мільярди кубометрів газу - ЗМІ

Велика Британія планує закупити у США мільярди кубометрів газу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 301647 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готовий оголосити про велику газову угоду з США, щоб послабити енергетичну кризу. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, інформує УНН.

Деталі

Джерело повідомляє, що переговори про «партнерство в енергетичній безпеці» перебувають на завершальній стадії, Лондон сподівається отримати близько 10 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ).

Так, видання зазначає, що американо-британська енергетична угода неминуча. І що Лондон веде розгорнуті переговори з країнами по всьому світу щодо вирішення енергетичної кризи, викликаної вторгненням росії в Україну. Відомо, що угоду почали готувати ще за прем'єрства Ліз Трасс, яка особисто обговорювала деталі з президентом США Джо Байденом. 

Угода продовжує розроблятися британськими офіційними особами у Вашингтоні під керівництвом Сунака, і її оголошення очікується протягом наступного тижня-двох, хоча дата ще не визначена.

Доповнення

США відправили майже три чверті всього свого скрапленого природного газу до Європи за перші чотири місяці 2022 року, при цьому щоденні постачання до регіону більш ніж потроїлися порівняно із середнім показником минулого року.

США стали найбільшим експортером скрапленого природного газу (СПГ) у першій половині 2022 року.

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