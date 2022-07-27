США стали найбільшим експортером скрапленого газу у першій половині 2022 року - EIA
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. США стали найбільшим експортером скрапленого природного газу (СПГ) у першій половині 2022 року. Про це йдеться у звіті Управління енергетичної інформації США (EIA), пише УНН.
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За даними EIA, експорт скрапленого газу зі США зріс на 12% і становив у середньому 11,2 млрд кубічних футів на добу у першій половині року, порівняно з другою половиною 2021 року.
Зазначається, що експорт допомогли збільшити зростання експортних потужностей СПГ, вищі ціни та попит у Європі.
"Експорт СПГ різко зріс за останні кілька років, оскільки країни в усьому світі прагнуть диверсифікувати свою діяльність, відмовляючись від брудніших вугільних електростанцій. Однак на будівництво нових об'єктів йде кілька років. Очікується, що Сполучені Штати не додадуть значних нових потужностей щонайменше до 2024 року”, – йдеться у звіті.
За даними EIA, не менше 71% експорту СПГ із США припадало на ЄС та Велику Британію протягом перших п'яти місяців 2022 року.
Зазначається також, що завантаження пікових потужностей на семи об'єктах з експорту СПГ до США в середньому становило 87% у першій половині 2022 року, що аналогічно до середнього завантаження в 2021 році.
Додамо
У червні повідомлялося, що США відправили майже три чверті всього свого експортного скрапленого природного газу до Європи за перші чотири місяці 2022 року, при цьому щоденні постачання до регіону більш ніж потроїлися порівняно із середнім показником минулого року.
США та ЄС наприкінці березня оголосили план зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв.