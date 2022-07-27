США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа в первой половине 2022 года – EIA
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. США стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации США (EIA), пишет УНН.
Детали
По данным EIA, экспорт сжиженного газа из США вырос на 12% и составил в среднем 11,2 млрд кубических футов в сутки в первой половине года по сравнению со второй половиной 2021 года.
Отмечается, что экспорт помог увеличить рост экспортных мощностей СПГ, более высокие цены и спрос в Европе.
"Экспорт СПГ резко возрос за последние несколько лет, поскольку страны во всем мире стремятся диверсифицировать свою деятельность, отказываясь от более грязных угольных электростанций. Однако на строительство новых объектов уходит несколько лет. Ожидается, что Соединенные Штаты не добавят значительных новых мощностей по меньшей мере до 2024 года”, – говорится в отчете.
По данным EIA, не менее 71% экспорта СПГ из США приходилось на ЕС и Великобританию в течение первых пяти месяцев 2022 года.
Отмечается также, что загрузка пиковых мощностей на семи объектах по экспорту СПГ в США в среднем составила 87% в первой половине 2022 года, что аналогично средней загрузке в 2021 году.
Добавим
В июне сообщалось, что США отправили почти три четверти всего своего экспортного сжиженного природного газа в Европу за первые четыре месяца 2022 года, при этом ежедневные поставки в регион более чем утроились по сравнению со средним показателем прошлого года.
США и ЕС в конце марта объявили план уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей.