Великобритания планирует закупить у США миллиарды кубометров газа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов объявить о крупном газовом соглашении с США, чтобы ослабить энергетический кризис. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, информирует УНН.
Детали
Источник сообщает, что переговоры о «партнерстве в энергетической безопасности» находятся на завершающей стадии, Лондон надеется получить около 10 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).
Так, издание отмечает, что американо-британское энергетическое соглашение неизбежно. И что Лондон ведет развернутые переговоры со странами по всему миру по решению энергетического кризиса, вызванного вторжением россии в Украину. Известно, что соглашение начали готовить еще при премьерстве Лиз Трасс, лично обсуждавшей детали с президентом США Джо Байденом.
Соглашение продолжает разрабатываться британскими официальными лицами в Вашингтоне под руководством Сунака, и его оглашение ожидается в течение следующей недели-двух, хотя дата еще не определена.
Дополнение
США отправили почти три четверти всего своего сжиженного природного газа в Европу за первые четыре месяца 2022 года, при этом ежедневные поставки в регион более чем утроились по сравнению со средним показателем прошлого года.
США стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2022 года.