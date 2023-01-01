Британия полностью прекращает импорт сжиженного газа из рф - МИД

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"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем путина от финансирования его незаконной войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Британия продолжает помогать другим странам по всему миру уменьшить зависимость от российского газа.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел Британии отмечали еще в конце октября, что страна прекратит импорт российского сжиженного газа.

Кроме того, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в начале декабря 2022 договорились об увеличении экспорта газа из Соединенных Штатов в Британию в рамках совместных усилий по уменьшению платежей за коммунальные услуги и ограничение влияния россии на западные энергетические запасы.