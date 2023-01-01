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Британия полностью прекращает импорт сжиженного газа из рф - МИД

Британия полностью прекращает импорт сжиженного газа из рф - МИД

Киев • УНН

 • 489299 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2023 года Великобритания полностью прекращает импорт сжиженного газа из российской федерации. Об этом в воскресенье сообщили в МИД Соединенного Королевства в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем путина от финансирования его незаконной войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Британия продолжает помогать другим странам по всему миру уменьшить зависимость от российского газа.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел Британии отмечали еще в конце октября, что страна прекратит импорт российского сжиженного газа. 

Кроме того, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в начале декабря 2022 договорились об увеличении экспорта газа из Соединенных Штатов в Британию в рамках совместных усилий по уменьшению платежей за коммунальные услуги и ограничение влияния россии на западные энергетические запасы.

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